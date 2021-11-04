Борис Титов предложил признать в России все одобренные ВОЗ вакцины от коронавируса

Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России следует признать все одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от коронавирусной инфекции, не дожидаясь аналогичного решения западных бюрократов по "Спутнику V" и другим российским вакцинам, заявил РИА Новости уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.

"Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях "взаимности", - подчеркнул Титов. - Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок - и пойти на исключение".

Бизнес-омбудсмен предложил разрешить ввоз и применение одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, а взаимные претензии предъявлять уже потом – "когда зараза отступит".

Отметим, что в настоящее время ВОЗ одобрила шесть вакцин: AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm и Sinovac.

Как ранее писал сайт kp.ru, диалог по регистрации "Спутника V" ВОЗ находится на финишной прямой. Такое заявление в среду, 27 октября, сделал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, уточнив, что речь идет о подачи документов и принятия той процедуры, "которая у нас налажена в РФ".