Сенатор Пушков высмеял совместное фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: Твиттер Владимира Зеленского

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал фото со встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского на климатическом саммите в Глазго. Российского парламентария рассмешило, как глава Украины смотрит на своего американского коллегу.

"Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни", - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Сенатор в шутку предположил, что, возможно, для Владимира Зеленского видеть Джо Байдена - это и есть "высшее счастье". Ведь для каждого оно свое, отметил Пушков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который колко высказался о дистанционном участии российского лидера Владимира Путина в климатической конференции в Глазго. Накануне он заявил, что президент России претендует на роль мирового лидера, а от личного участия в судьбоносных для мира встречах при этом отказывается.