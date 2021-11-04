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Политика4 ноября 2021 10:04

Сенатор Пушков высмеял совместное фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго

Он пошутил над тем, как украинский президент смотрит на своего коллегу
Наталья Смирнова
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Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: Твиттер Владимира Зеленского

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: Твиттер Владимира Зеленского

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал фото со встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского на климатическом саммите в Глазго. Российского парламентария рассмешило, как глава Украины смотрит на своего американского коллегу.

"Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни", - написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Сенатор в шутку предположил, что, возможно, для Владимира Зеленского видеть Джо Байдена - это и есть "высшее счастье". Ведь для каждого оно свое, отметил Пушков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на слова президента США Джо Байдена, который колко высказался о дистанционном участии российского лидера Владимира Путина в климатической конференции в Глазго. Накануне он заявил, что президент России претендует на роль мирового лидера, а от личного участия в судьбоносных для мира встречах при этом отказывается.