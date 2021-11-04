Посол Украины заявил, что поддержка "Северного потока - 2" правительством Германии стала шоком для Киева

По словам посла, само существования "Северного потока - 2 " - нож в спину Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ, существовавшее под эгидой канцлера Ангелы Меркель. В последний день своей работы оно приняло решение о поддержке газопровода "Северный поток - 2". Это стало для Украины шоком, заявил Мельник.

Само строительство газопровода в договоренности с Германией Мельник называет ножом в спину Украины. По его словам, Берлин утратил доверие Киева на много десятилетий вперед. Об этом посол заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"[Власти Украины] были шокированы тем, что именно в последний рабочий день старого состава федерального правительства министерство экономики и энергетики сделало заявление об отсутствии возражений в отношении "Северного потока - 2", - заявил Мельник.

Он также отметил, что запуск "Северного потока - 2" нанесет серьезный удар по экономике Украины.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Бундестаге опасаются, что процесс сертификации проекта «Северный поток – 2» может затянуться и не завершиться до января 2022 года.