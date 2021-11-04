Минкульт Украины по ошибке внес киевского актера в черный список

Валентин Томусяк / Кадр из фильма "Саквояж со светлым будущим"

Киевский актер Валентин Томусяк потребовал извинений от украинских властей за его ошибочное внесение СБУ и Минкультом страны в черный список людей, "угрожающих национальной безопасности Украины".

"Я с начала войны не был ни в России, ни на аннексированных территориях, ни в Крыму. Не понимаю, почему моя карьера и репутация сейчас под угрозой, как и мое эмоциональное состояние, - написал артист на своей странице в социальной сети Facebook. - Жду, когда власти страны как можно скорее исправят эту ужасную ошибку и принесут мне личные извинения".

Основанием на включение в черный список послужила информация на некоторых сайтах, что Томусяк был в составе съемочной группы российского художественного фильма "Солнцепек", повествующего о начале войны в Донбассе.

Томусяк помимо съемок в кино известен игрой в киевских театрах. В их числе Киевский академический театр юного зрителя на Липках и Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Напомним, в августе 2015 года Министерство культуры Украины обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Перечень лиц регулярно расширяется. В частности, в начале ноября черный список пополнили 30 человек, среди которых и оказался Томусяк.