Премьер Молдавии назвала переговоры по газу "жестокой игрой" России

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица Фото: REUTERS

Длительные переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и резко подскочивших цен на газ в Европе были "жестокой игрой со стороны России", заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV.

"Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке", - оценила переговорный процесс Гаврилица.

По ее словам, Молдавии следует сосредоточиться на поиске альтернативных источников газа, чтобы в дальнейшем достойно вести переговоры о газовых контрактах.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа в Молдавию на пять лет. Поставки в республику начались с понедельника, 1 ноября. В российской компании отметили, что контракт с Молдавией продлен на взаимовыгодных условиях.

Напомним, председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что у Молдавии есть возможность пересмотреть контракт на поставку российского газа в 2022 году, но на текущий момент страну полностью устраивают условия соглашения.