В России выявлено 40 217 случаев заражения коронавирусом 4 ноября 2021 года

Москва сохраняет лидерство по заболеваемости COVID-19 Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 40 217 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии было выявлено 8 673 860 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6305 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 3271 случаем заражения. Тройку замыкает Московская область, где коронавирус выявили у 2732 местных жителей.

По данным на четверг, 4 ноября, за сутки скончались 1195 пациентов. Из больниц выписали 31 928 человек. Общее число умерших в России составило 243 255 человек, выздоровевших - 7 477 366.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кремль опубликовал поручения президента России Владимира Путина федеральному правительству с конкретными шагами по борьбе с пандемией. В документе предусмотрено 12 шагов. В частности, дорогие лекарства купят за счет федерального бюджета, военных подключат к борьбе с пандемией, а тестирование на ковид увеличат "кратно".