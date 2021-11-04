Депутат Госдумы Выборный предложил ввести геномную регистрацию всех россиян

Анатолий Выборный Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После введения геномной экспертизы для трудовых мигрантов, проект которой готовят по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следует поэтапно распространить эту процедуру на всех россиян, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, вторым этапом должна стать геномная регистрация судимых граждан, третьим – совершивших административные правонарушения.

"Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете - для всех", - констатировал Выборный.

Он уточнил, что это поможет максимально оперативно устанавливать участников правонарушения и привлекать их к ответственности, тем самым реализуя принцип неотвратимости наказания.

"Когда участники будут знать, что даже при административном правонарушении их установят, то желания похулиганить будет намного меньше", - аргументировал народный избранник.

Как ранее писал сайт kp.ru, главное следственное управление и управление правового обеспечения и международного сотрудничества подготовят поправки в законодательство России, предусматривающие обязательную геномную регистрацию иностранцев, которые получают разрешение на работу в РФ. Соответствующее поручение дал Александр Бастрыкин.