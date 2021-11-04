Глава комитета энергетики бундестага не верит в запуск "Северного потока–2" до конца 2021 года

В Германии сомневаются, что "Северный поток-2" запустят до конца 2021 года Фото: REUTERS

Маловероятно, что газопровод "Северный поток – 2" запустят до конца 2021 года, заявил "Известиям" глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

"Тот факт, что Федеральное министерство экономики пришло к выводу, что "Северный поток-2" не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС — важное и правильное мнение, которое я разделяю, - уточнил Эрнст. - Однако я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года".

По его словам, на это есть две веских причины. Во-первых, изучение сертификации проекта Федеральным сетевым агентством ФРГ должно продлиться до января 2022 года. Во-вторых, после этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца на вынесение своего вердикта.

Как ранее писал сайт kp.ru, вторую нитку трубопровода "Северный поток – 2" заполнят газом до конца 2021 года. Об этом сообщил председатель правления одного из инвесторов проекта - австрийской компании OMV - Альфред Штерн.

Напомним, строительство трубопровода завершили 10 сентября. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток – 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.