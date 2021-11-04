В ВОЗ призвали начать готовиться к следующей пандемии

В ВОЗ предлагают создать договор по обеспечению глобальной безопасности здоровья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны объединить усилия в борьбе с будущими пандемиями. Он отметил, что государствам необходимо заранее быть готовыми к новым вызовам и подписать международное соглашение в области обеспечения безопасности здоровья.

Как сообщил Гебрейесус, человечество должно извлечь уроки из текущей пандемии и больше не повторять ошибок, которые были сделаны во время заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

"В этой связи мы убеждены, что настало время выработать юридически обязывающий договор или международное соглашение, которое станет основой по обеспечению глобальной безопасности здоровья", - заявил гендиректор ВОЗ.

Как ранее писал сайт kp.ru, одни лишь вакцины против коронавирусной инфекции не способны положить конец пандемии. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.