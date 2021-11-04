Ученые доказали, что подверженные изжоге люди тяжелее переносят коронавирус

Ученые пришли к выводу, что вызывающий изжогу ген следует признать дополнительным фактором риска Фото: REUTERS

Страдающие от изжоги люди с большей вероятностью заболеют тяжелой формой коронавирусной инфекции, следует из исследования австрийских ученых из Научно-исследовательского института Бергхофера. Об этом сообщает Daily Mail.

"Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19", - заявил участник группы исследователей Джу-Шенг Онга.

Авторы работы отметили, что эти же самые гены приводят к развитию кислотного рефлюкса – кислотно-желчного заброса в пищевод, который вызывает изжогу.

По итогам работы ученые пришли к выводу, что наличие соответствующих признаков следует отнести к дополнительному фактору риска заболевания тяжелой формой коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией появляется у переболевшего через шесть месяцев. Об этом рассказал главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко, посоветовав через указанный период пройти ревакцинацию.