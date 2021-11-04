Мировые цены на продовольствие побили рекорд июля 2011 года

Подорожал ряд продовольственных товаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мировой индекс цен на продовольственные товары в октябре вырос до 133,2 процентных пунктов. Это рекордный уровень с мюля 2011 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс, за которым следят в ООН, отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на общепринятые продовольственные товары. В октябре 2011 года он показал рекордный результат из-за роста цен на масло и зерновые. Например, растительное масло подорожало на 9,3% в сравнении с сентябрем, а зерновые на 3,2%. Главным образом подорожание коснулось пшеницы и ячменя.

Также подорожали молочная продукция, сухое молоко и сливочное масло. Мясо, наоборот, стало дешевле на 0,7 - 0,8%. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая.

Как ранее писал сайт kp.ru, еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский во время выступления на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства и рыболовства заявил, что Евросоюз видит риски роста цен.