Черноморский флот РФ следит за американским кораблем Mount Whitney, зашедшим в российскую акваторию

Американский корабль Mount Whitney зашел в российскую акваторию Черного моря 4 ноября. Фото: REUTERS

Российские военные отслеживают действия американского военного корабля Mount Whitney, который 4 ноября зашел в российскую акваторию Черного моря. Контроль осуществляет Черноморский флот РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Mount Whitney – флагман 6-го оперативного флота США. Это штабной корабль, он предназначен для управления и координации действий ВМС. Корабль оснащен для ведения радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой в интересах боевых кораблей, он может поддерживать связь с любой точкой Земли, передавая и принимая в реальном времени большие объемы данных через защищенные каналы связи.

29 октября на kp.ru сообщалось, что в Черное море направился американский ракетный эсминец Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами.