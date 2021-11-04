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Общество4 ноября 2021 13:16

Черноморский флот РФ следит за американским кораблем Mount Whitney, зашедшим в российскую акваторию

Штабной корабль зашел в акваторию Черного моря 4 ноября
Мария ПАВЛОВА
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Американский корабль Mount Whitney зашел в российскую акваторию Черного моря 4 ноября.

Американский корабль Mount Whitney зашел в российскую акваторию Черного моря 4 ноября.

Фото: REUTERS

Российские военные отслеживают действия американского военного корабля Mount Whitney, который 4 ноября зашел в российскую акваторию Черного моря. Контроль осуществляет Черноморский флот РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Mount Whitney – флагман 6-го оперативного флота США. Это штабной корабль, он предназначен для управления и координации действий ВМС. Корабль оснащен для ведения радиотехнической разведки, наблюдения за воздушной, надводной, подводной обстановкой в интересах боевых кораблей, он может поддерживать связь с любой точкой Земли, передавая и принимая в реальном времени большие объемы данных через защищенные каналы связи.

29 октября на kp.ru сообщалось, что в Черное море направился американский ракетный эсминец Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами.