Врачи перевели президента Чехии Земана из реанимации в палату

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан был переведен из реанимации в больничную палату. Глава государства находится на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге с 10 октября 2021 года.

Как сообщила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке, 77-летний Милош Земан чувствует себя гораздо лучше. Теперь вопрос о лишении его президентских полномочий из-за состояния здоровья перестает быть актуальным, пишет РИА Новости.

"Лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату", - рассказала Зинке.

Как ранее писал сайт kp.ru, 77-летний президент Чехии был госпитализирован 10 октября. Официально его диагноз не озвучивался, но, по заявлению чешских изданий, у президента печеночная энцефалопатия – нарушение мозга, вызванное недостаточной работой печени. С весны этого года Земан передвигается в инвалидной коляске.