Саакашвили заявил, что не хочет "никакой должности" в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

Находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал открытое письмо к своим сторонникам. В нем он благодарит всех, кто использовал разные виды протеста, чтобы поддержать его, а также рассказывает о планах на будущее.

Сообщение Саакашвили было опубликовано на его странице в Facebook. В нем он говорит, в частности, что не планирует занимать какую-то высокую должность в Грузии в будущем.

"Я не желаю никакой должности, хочу жить, хочу свободу, возможность свободно передвигаться в Грузии, среди свободных и счастливых людей", - заявляет Саакашвили.

Он также отметил, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили никогда не согласится на его помилование. Поэтому, считает Сакашвили, освободить его может "только грузинский народ".

Как ранее писал сайт kp.ru, после задержания экс-президент Михаил Саакашвили объявил голодовку. За месяц он похудел на 20 килограммов и вес продолжает снижаться, говорят его адвокаты. Также они отмечают, что состояние здоровье политика ухудшается с каждым днем.