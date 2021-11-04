МИД Китая назвал США главным источником опасности для всего мира

В МИД Китая видят главную угрозу мира в США Фото: REUTERS

Главная угроза безопасности мира, которую с таким усердием ищут в Соединенных Штатах, кроется в них самих, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в четверг, 4 ноября.

"На самом деле самый большой источник опасности для всего мира - сами же США", - подчеркнул Вэньбинь, комментируя доклад Пентагона о растущей военной мощи и ядерном потенциале КНР.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая подчеркнул, что американцы "пытаются манипулировать в связи с так называемой теорией китайской угрозы".

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что в ближайшие годы Китай может превзойти по военной мощи Россию и Соединенные Штаты.

Хайтен также выразил мнение, что темпы разработки гиперзвуковых вооружений в Китае намного выше, чем в России и Соединенных Штатах.