Госдума не рассматривает предложение о геномной регистрации всех россиян

В Госдуме не рассматривают перспективу введения для всех россиян геномной регистрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что предложение о геномной регистрации всех россиян в Думе не рассматривается. Более того, в комитет не поступало и предложение регистрировать по ДНК приезжающих в Россию трудовых мигрантов.

Госдума рассматривает законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых. Его приняли в первом чтении в декабре 2020 года.

«Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет пока не поступало, и в случае поступления они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов», - цитирует Пискарева ТАСС.

Геномную регистрацию для учета всех приезжающий в РФ трудовых мигрантов предложил ввести председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Позже зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил распространить эту меру на судимых граждан, потом – на тех, кто совершил административные правонарушения и, в конечном итоге, на всех россиян.