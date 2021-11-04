Опубликована полная хронология крушения самолета Ан-12 под Иркутском

Самолет не смог сесть из-за погоды, находившиеся на борту 9 человек погибли. Фото: прокуратура Иркутской области

Вечером 3 ноября под Иркутском произошло крушение самолета Ан-12, который выполнял рейс Якутск-Иркутск. Катастрофа произошла всего в трех километрах от городского аэропорта, все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Сайт kp.ru опубликовал полную хронологию крушения.

Отмечается, что 1 ноября Ан-12 прибыл с грузом в аэропорт п. Кепервеем на Чукотке, а 3 ноября в 16:30 вылетел оттуда без груза по маршруту в Иркутск с дозаправкой и Якутске. В 19:34 того же дня командир самолета сообщил руководителю полета в аэропорту Иркутска о намерении посадить самолет, но уже в 19:54 судно исчезло с радаров.

В 19 часов 58 минут самолет упал в районе поселка Пивовариха и загорелся, а спустя 17 минут транспортная полиция уже организовала оцепление территории его крушения.

Среди основных причин крушения самолета называются ошибка пилота, плохие метеоусловия и техническая неисправность. В Минтрансе Беларуси отметили, что экипаж самолета был опытным, капитан имел налет больше 12 тысяч часов.

В момент крушения на борту находилось 7 членов экипажа. Однако помимо членов них на месте крушения обнаружили останки еще двух мужчин. Ими оказались руководитель авиакомпании «Заполярье» Юрий Володин и его первый зам Олег Вишнев. Существовала надежда, что сопровождающие сошли с рейса в Якутске, где самолет садился на дозаправку, но, по всей вероятности, мужчины направлялись в Братск.

Как ранее писал сайт kp.ru, на месте крушения самолета Ан-12, который накануне разбился недалеко от Иркутска, удалось найти второй бортовой самописец – параметрический. Его будут изучать для выяснения обстоятельств крушения.