В ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом в Европе приближается к рекордному уровню

Коронавирус стремительно распространяется в 53 странах европейского региона Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что темпы распространения коронавируса в Европе вызывают беспокойство. По его словам, количество новых случаев заболевания приближается к рекордному уровню.

Клюге отметил, что инфекция продолжает активно распространяться в 53 странах европейского региона., пишет РИА Новости.

"Число случаев COVID-19 снова приближается к рекордному уровню - более распространенный вариант дельта продолжает доминировать при передаче в Европе и Центральной Азии", - заявил Клюге.

По его словам, на прошлой неделе было зарегистрировано почти 1,8 млн новых больных коронавирусом в Европе. Еще 24 тысячи человек погибли из-за болезни. При этом за последние четыре недели в Европе число новых случаев COVID-19 увеличилось более чем на 55%.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны объединить усилия в борьбе с будущими пандемиями. Он отметил, что государствам необходимо заранее быть готовыми к новым вызовам и подписать международное соглашение в области обеспечения безопасности здоровья.