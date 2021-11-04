Синоптик рассказал, когда дождь в Москве сменится зарядами снега

Дождь может перейти в снег в столице во вторник, 9 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ближайшие несколько дней в центральной России ожидается теплая погода, а похолодание наступит лишь в начале следующей недели, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В пятницу синоптическая ситуация в центральной России будет определяться теплым сектором североатлантического циклона, поэтому вторжение такого теплого и влажного воздуха, согретого Гольфстримом, продолжится, и даже ночью будет не прохладнее +3-8, правда, без осадков, а днем временами дожди и от +8 до +13 градусов, - констатировал синоптик. - Это, по сути, природа перебрасывает нас в климатическое прошлое, как минимум на месяц-полтора назад".

В субботу, 6 ноября, в Москве ожидается холодный атмосферный фронт с локальными осадками. Температура сохранится на уровне +5-10 градусов. Ветер юго-западный – западный, 5-10 метров в секунду.

В последний нерабочий день температура воздуха днем составит +4-9 градусов, утром - +2-7 градусов.

"В воскресенье в тылу циклона, далее гребень антициклона, потом теплый фронт, то есть такая карусель будет атмосферная крутиться, поэтому будет облачно, кратковременные дожди пройдут в основном ночью, утром и вечером", - уточнил Тишковец.

В понедельник, 8 ноября, в столице ожидаются ливни. Температура сохранится примерно на том же уровне: днем +3-8, ночью +2-7.

А вот во вторник наступит похолодание. Даже днем будет не теплее +5 градусов.

"Дождь начнет переходить сначала в мокрый снег, потом в заряды снега, причем достаточно интенсивные, и все это будет сопровождаться штормовым ветром, с порывами до 18 метров в секунду", - предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос".

Как ранее писал сайт kp.ru, магнитная буря, накрывшая Землю 4 ноября 2021 года, вошла в пятерку сильнейших за четыре года. Мощность магнитных волн достигла семи баллов, что квалифицируется как сильная магнитная буря уровня G3.