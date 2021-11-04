Захарова назвала запрет Латвии на использование георгиевской ленты войной с историческими символами Фото: Алексей ФОКИН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала законопроект Латвии о запрете на использование георгиевских лент, одобренный комиссией Сейма страны. По ее словам, это подтверждает, что республика прославляет нацизм и ведет борьбу с историческими символами.

«Готовящееся законодательное решение в очередной раз подтвердило бы представление о Латвии как о стране, в которой не только глорифицируется нацизм, преследуются российские соотечественники и уничтожается образование для национальных меньшинств, но и ведется ожесточённая война с историческими символами», – приводятся слова дипломата на сайте российского МИД.

Захарова призвала международные институты отреагировать на провокационные шаги Латвии. Как отметила представитель ведомства, запрет вызовет негативную реакцию у большой части латвийцев и вряд ли поспособствует межнациональному согласию в стране.

Как писал сайт kp.ru, ранее комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.