В Москве шесть человек проведут 8 месяцев в изоляции, имитируя жизнь космонавтов

Участники эксперимента будут имитировать жизнь космонавтов Фото: REUTERS

Шесть человек из трех стран стали участниками международного эксперимента SIRIUS-2021, который проведут на территории испытательного комплекса в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках программы троим россиянам, двоим американцам и гражданину ОАЭ предстоит провести 240 суток в изоляции. Все это время они будут имитировать деятельность космонавтов, которым предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность и вернуться обратно.

Выход на поверхность будет выглядеть натуральным за счет использования технологий виртуальной реальности в скафандрах испытуемых.

Никаких личных контактов с другими людьми экспериментом не предусмотрено. Связь с родственниками будет осуществляться через электронную почту, а с центром управления экспериментом – через систему аудиосвязи.

Как ранее писал сайт kp.ru, название проекта расшифровывается Scientific International Research In Unique terrestrial Station (Научное исследование в уникальном наземном комплексе).

В ИМБП объясняют: название символизирует цель проекта — пролить свет на понимание работоспособности человека в длительных полётах к другим планетам.

Программа рассчитана на 5 лет. Ее реализацию начали в 2017 году сначала прошел 17-суточный эксперимент, затем — четырехмесячный. Изоляция сроком 8 месяцев должна стать завершающей стадией эксперимента.