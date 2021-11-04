В Дании из-за долгов фрахтователю задержали научно-исследовательский корабль «Академик Иоффе»

Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" задержали в Дании. Фото: Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

В датском порту Скаген во время заправки топливом 4 ноября задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе». Арест судна датские власти провели «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью».

«Академика Иоффе» задержали из-за того, что судно задолжало фрахтователю. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник в Институте океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук, которому принадлежит корабль.

Около десяти лет судно арендовала компания One Ocean Expedition, которая возила на нем туристов. Сотрудничество было приостановлено, а компания обанкротилась, предварительно распродав туристам путевки. По информации собеседника издания, судно задержали в Дании из-за долгов, образовавшихся в этой ситуации за топливо и стоянку.

Когда датские власти задержали «Академика Иоффе», на борту судна находилась геологическая экспедиция из 28 ученых.

Посольство России в Дании получило копии судебных материалов, на основании которых задержали судно. Эти материалы уже переданы в МИД России.

Ранее сообщалось, что 4 ноября в российскую акваторию Черного моря зашел американский военный корабль Mount Whitney, российские военные отслеживают его действия.