Великобритания первой одобрила применение молнупиравира для лечения коронавируса

Британцам разрешили использовать молнупиравир для лечения коронавируса в домашних условиях Фото: REUTERS

Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей использование препарата молнупиравир для лечения коронавируса. Об этом объявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид на своей странице в Twitter.

По его словам, препарат будет свободно распространяться и его можно будет принимать в домашних условиях на амбулаторном лечении. Глава Минздрава отметил, что препарат успешно прошел проверку на безопасность и эффективность.

Как ранее писал сайт kp.ru, изначально молнупиравир разрабатывался как средство от гриппа, но, судя по отсутствию регистрации в США или Евросоюзе, не показал клинической эффективности в лечении этого заболевания.

После начала пандемии он был испытан на хорьках, где показал снижение количества вируса в дыхательных путях и эффективную профилактику заражения здоровых животных. Предварительно известно о сокращении времени до получения отрицательных тестов ПЦР в сравнении с плацебо.