Голландская газета De Volkskrant заявила о высылке своего журналиста из России из-за правонарушений

Корреспондент газеты De Volkskrant в Москве Том Веннинк Фото: Facebook Тома Веннинка

Корреспондент нидерландской газеты De Volkskrant в Москве Том Веннинк был выслан из России в связи с неоднократными правонарушениями, заявило издание.

«Том Веннинк, корреспондент de Volkskrant в Москве, был выслан из страны российскими властями. Его вид на жительство был незамедлительно отозван в связи с «административным правонарушением», – сообщается на сайте газеты.

Как отмечается в сообщении, корреспондент работает в российской столице с 2015 года и пытается продлить свою аккредитацию с осени 2021. В понедельник, 1 ноября, в МИД РФ журналисту заявили, что его вид на жительство аннулирован. По информации газеты, в 2019 году Веннинк не подал вовремя уведомление, подтверждающее проживание в России, а в 2020 его оштрафовали за посещение Чукотки без разрешения главы региона.

«Для Нидерландов неприемлемо, когда журналист вынужден покидать страну не по своей воле. Свобода прессы имеет большую важность», – приводит издание слова и.о. министра иностранных дел Нидерландов Бена Кнапена.