Samsung обжаловал запрет на продажу смартфонов в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Компания Samsung подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы запретить производителю продавать в России некоторые модели смартфонов.

Жалоба подана ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», административное дело направлено в суд апелляционной инстанции, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Арбитражный суд Москвы запретил ввоз в Россию 61 модели смартфонов Samsung, включая Samsung Galaxy Z Flip. Дело в том, что сервис электронных платежей Samsung Pay находится под угрозой запрета на территории России из-за обвинений в незаконном использовании технологий. Эксперты выяснили, что в Samsung Pay используются технологии, правами на которые владеет швейцарская компания Sqwin SA. Суд запретил их использование корейской фирмой.

Напомним, в июле суд запретил использовать устройства, включающие в себя Samsung Рау.