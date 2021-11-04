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Общество4 ноября 2021 16:28

Samsung обжаловал запрет на продажу смартфонов в России

В стране запрещена 61 модель гаджетов корейского производителя
Абдулла ШАКИРОВ
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Samsung обжаловал запрет на продажу смартфонов в России

Samsung обжаловал запрет на продажу смартфонов в России

Фото: Евгения ГУСЕВА

Компания Samsung подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы запретить производителю продавать в России некоторые модели смартфонов.

Жалоба подана ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», административное дело направлено в суд апелляционной инстанции, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Арбитражный суд Москвы запретил ввоз в Россию 61 модели смартфонов Samsung, включая Samsung Galaxy Z Flip. Дело в том, что сервис электронных платежей Samsung Pay находится под угрозой запрета на территории России из-за обвинений в незаконном использовании технологий. Эксперты выяснили, что в Samsung Pay используются технологии, правами на которые владеет швейцарская компания Sqwin SA. Суд запретил их использование корейской фирмой.

Напомним, в июле суд запретил использовать устройства, включающие в себя Samsung Рау.