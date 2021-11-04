В Турции протестующие надели пакет на голову моряку ВМС США

Члены Союза молодежи Турции надели пакет на голову американскому моряку / Кадр из видео

Военнослужащий ВМС США с корабля Mount Whitney неудачно прогулялся по Стамбулу, встретив группу членов Союза молодежи Турции, протестующих против присутствия американских войск в стране. Видеозапись с инцидентом опубликовал турецкий телеканал Ulusal Kanal, после чего она быстро распространилась по социальным сетям.

На кадрах видно, что несколько турков окружило мужчину в гражданской одежде. Один из них сначала на английском языке выразил, что в Турции думают об американских войсках. В частности, назвал их "убийцами" и потребовал убираться обратно.

После этого к осуждению шумно присоединились другие присутствующие. В пылу негодования они надели пакет на голову американцу. Он предпочел не дожидаться, чем закончится не очень радушный прием и поспешил спасаться бегством.

Напомним, Mount Whitney – это флагман шестого оперативного флота США. Это штабной корабль, предназначенный для управления и координации действий ВМС. Его накануне отправили в российскую акваторию Черного моря.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские военные отслеживают действия американского военного корабля.