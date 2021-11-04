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В мире4 ноября 2021 16:46

В Турции протестующие надели пакет на голову моряку ВМС США

Так турки выразили недовольство присутствием американских войск
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Члены Союза молодежи Турции надели пакет на голову американскому моряку / Кадр из видео

Члены Союза молодежи Турции надели пакет на голову американскому моряку / Кадр из видео

Военнослужащий ВМС США с корабля Mount Whitney неудачно прогулялся по Стамбулу, встретив группу членов Союза молодежи Турции, протестующих против присутствия американских войск в стране. Видеозапись с инцидентом опубликовал турецкий телеканал Ulusal Kanal, после чего она быстро распространилась по социальным сетям.

На кадрах видно, что несколько турков окружило мужчину в гражданской одежде. Один из них сначала на английском языке выразил, что в Турции думают об американских войсках. В частности, назвал их "убийцами" и потребовал убираться обратно.

После этого к осуждению шумно присоединились другие присутствующие. В пылу негодования они надели пакет на голову американцу. Он предпочел не дожидаться, чем закончится не очень радушный прием и поспешил спасаться бегством.

Напомним, Mount Whitney – это флагман шестого оперативного флота США. Это штабной корабль, предназначенный для управления и координации действий ВМС. Его накануне отправили в российскую акваторию Черного моря.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские военные отслеживают действия американского военного корабля.