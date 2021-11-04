Беларусь опровергла обвинения Польши в появлении вооружённых людей на границе стран

Белоруссия опровергает факт нарушения границы с Польшей группой вооруженных людей. Фото: Пограничная стража Польши.

Временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартин Войцеховский был вызван в четверг, 4 ноября, в Министерство иностранных дел Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи распространенным официальными лицами Польши заявлением о некоем «заходе» 2 ноября в Польшу с территории Беларуси неустановленных «вооруженных лиц в форме», - говорится в сообщении.

Информацию о неустановленных вооруженных людях, которые нарушили белорусско-польскую границу, в МИД Белоруссии назвали бездоказательными инсинуациями. Войцеховскому «жестко указано на недопустимость нагнетания обстановки на границе».

Ранее в МИД Польши сообщали, что временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского вызвали в Министерство иностранных дел по поводу инцидента, который имел место в ночь на 2 ноября. По информации МИД Польши, на территорию страны со стороны Белоруссии зашли несколько неизвестных в форме, вооруженных «длинноствольным оружием».

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг сообщение о заходе группы вооруженных лиц на территорию Польши со стороны Белоруссии.

- В очередной раз мы видим лишь голословные заявления польских должностных лиц без предоставления каких-либо доказательств и объективных свидетельств. Более того, сообщение распространяется польскими спецслужбами в обход имеющихся механизмов обмена информацией по линии пограничных уполномоченных сторон, - сказал Бычковский.

Ранее сообщалось, что два польских солдата были ранены нелегальными мигрантами, которые пытались прорваться в Польшу с территории Белоруссии.