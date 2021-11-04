Умер Сергей Соколкин, автор песен Киркорова и Лещенко

Сергей Соколкин / Кадр из видео

На 59 году жизни скончался российский поэт, журналист и культуртрегер Сергей Соколкин, сообщает "Литературная газета".

Причиной смерти называют тяжелое течение коронавируса, которое сильно ударило по легким пациента. Врачи боролись за его жизнь, но тщетно.

"Сергей стал жертвой страшной болезни – коронавируса. По свидетельству друзей, он попал в больницу с 95-процентным поражением легких, - уточняет издание. - Это фактически был смертный приговор, но все надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло".

Сергей Соколкин – заслуженный работник культуры России. Многократный лауреат премии телефестиваля "Песня года". Лауреат нескольких литературных премий, в том числе "Золотая осень" имени Сергея Есенина, "Лучшая книга 2008—2010" и "Очарованный странник" имени Николая Лескова.

Выпустил несколько книг стихов. Также сотрудничал со многими звездами российского шоу-бизнеса, работая над текстами для песен. Многие из них стали настоящими хитами.

В частности, песни, написанные Соколкиным, исполняли Ирина Аллегрова, Александр Буйнов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Александр Малинин, Борис Моисеев, Ирина Салтыкова, Валентина Толкунова и другие.

Как ранее писал сайт kp.ru, на 80-м году жизни скончался композитор, народный артист России Владимир Михайлов. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.