Белый дом обязал крупные предприятия вакцинировать от коронавируса сотрудников до 4 января 2022

Власти США обязали крупные предприятия вакцинировать от коронавируса сотрудников до 4 января 2022 Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов потребовали от крупных предприятий до 4 января 2022 полностью вакцинировать от коронавируса своих сотрудников. Требование относится к предприятиям, имеющим в своем штате 100 и более человек.

«Обеспечить полную вакцинацию или еженедельное прохождение тестов на COVID-19. Правила требует, чтобы работодатели предоставляли сотрудникам оплачиваемое время на вакцинацию и обеспечивали, чтобы все непривитые работники носили маску на рабочем месте… Сотрудники должны будут получить вторую дозу вакцины – либо Pfizer или Moderna, либо разовую дозу Johnson & Johnson – до 4 января 2022 года», – сказано на сайте Белого дома.

Как отмечается в сообщении, политика президента США Джо Байдена уже обеспечила полную вакцинацию 70% взрослого населения страны. При его вступлении в должность этот показатель был менее 1%, подчеркнули в Белом доме.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе в США одобрили применение вакцины компании Pfizer для прививок против коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Напомним, в конце октября 2021 в стране разрешили прививать против коронавируса вакциной Pfizer от пяти до 11 лет, а на следующий день стало известно, что в Южной Корее после прививки этим препаратом умер подросток.