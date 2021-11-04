Россия ответит на составление в Литве «черного списка» российских артистов

Филипп Киркоров тоже входит в список российских артистов, которым запрещен въезд в Литву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол РФ в Литве Алексей Исаков отреагировал на составление Вильнюсом «черных списков» российских артистов, которым запрещено выступать в республики. Исаков пообещал, что с российской стороны не заставит себя ждать адекватный ответ.

«Активность составителей и инициаторов так называемых черных списков без нашего ответа не останется», - цитирует Исакова ТАСС.

Несмотря на то, что и раньше случались эксцессы с приездом в Литву некоторых российских исполнителей, в последнее время «литовская сторона буквально набросилась» на артистов из РФ, отметил Исаков. Дипломат видит в этом стремление подчинить культурную жизнь Литвы политической конъюнктуре, но выразил надежду, что на концертных площадках Литвы снова будут блистать российские артисты.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы на пять лет запретил въезд в страну Филиппу Киркорову. В список нежелательных в Литве лиц он попал из-за того, что посещал Крым.

А в Украине в "черный список" попал российский юморист Максим Галкин.