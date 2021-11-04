Путин поддержал идею включить белорусского космонавта в состав экипажа МКС
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Россия готова в ближайшее время включить в состав экипажа Международной космической станции космонавта из Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
«Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем», – сказал российский лидер.
Предложение Минска о включении белорусского космонавта в состав экипажа МКС обсуждалось накануне в Сочи с руководством госкорпорации «Роскосмос», сообщил глава государства.
Как писал сайт kp.ru, ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допустил создание российско-белорусского модуль на МКС.
Напомним, в четверг, 4 ноября, российский и белорусский президенты проводят заседание Высшего Госсовета Союзного государства, на котором лидеры утвердили 20 союзнцых интеграционных программ.