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Политика4 ноября 2021 18:51

Новый министр обороны Украины заявил, что «бумажная» армия должна остаться в прошлом

Алексей Резников собирается провести аудит армии и подумывает об отмене призыва
Мария ПАВЛОВА
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Новый министр обороны Украины рассказал о планах реформы армии.

Новый министр обороны Украины рассказал о планах реформы армии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Резников, назначенный министром обороны Украины в четверг, 4 ноября, выступая на заседании Верховной Рады, заявил о своих планах реформирования армии. По мнению Резникова, «бумажная» украинская армия должна остаться в прошлом.

Новый министр обороны рассказал, что собирается провести аудит армии и всерьез взяться за реформирование кадровой политики. Резников допускает возможность отмены воинского призыва и собирается сделать украинскую армию «самым лучшим, самым мощным работодателем» в Украине, повысив зарплаты военных и ужесточив отбор кандидатов.

Алексей Резников назначен министром обороны Украины 4 ноября. Его кандидатуру предложил Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский. Резников – бывший вице-премьер Украины. Новый министр обороны – сугубо гражданский человек, он юрист, имеет многолетний опыт адвокатской практики.