Трех волков пытались выдать за сибирских лаек на украинской границе

Этого волка и двух его собратьев контрабандисты пытались выдать за лаек, чтобы вывезти из Украины. Фото: таможенные органы Украины.

Трех волков под видом сибирских лаек пытались вывезти из Украины в Непал. Историю рассказывает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Таможенникам контрабандисты показали документы, в которых было написано, что все три собаки-лайки не представляют высокой племенной ценности, а общая стоимость их – 15 тысяч гривен. Когда киевские таможенники осматривали живой груз, их насторожило, что «собаки» не залаяли и не заскулили, а завыли. Внешне животные тоже не были похожими на лаек. Документов же на право перемещения волков у отправителя не было - ни ветеринарного свидетельства, ни документов о покупке животных.

Для окончательной идентификации животных привлекли специалистов. Волков предполагается изъять и отправить в зоопарк.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как в Австралии приютский пес стал спасателем и вытащил из огня во время лесных пожаров больше сотни коал.