МИД РФ назвал провокативным заявление Нидерландов о высылке из России журналиста Тома Веннинка

Корреспондент газеты De Volkskrant в Москве Том Веннинк Фото: Facebook Тома Веннинка

Заявления Министерства иностранных дел Нидерландов о притеснении голландского журналиста Тома Веннинка, высланного из России, рассматриваются Москвой как провокативные, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В беседе с ТАСС в ведомстве отметили, что вся информация о высылке корреспондента доведена как до самого Веннинка, так и до нидерландского МИД.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 4 ноября, газета De Volkskrant заявила, что журналист издания был выслан из России в связи с неоднократными правонарушениями. И.о. министра иностранных дел Нидерландов Бена Кнапена выразил сожаление и отметил, что для Нидерландов неприемлемо, когда журналист вынужден покидать страну не по своей воле.

Веннинк работал в российской столице с 2015 года и пытался продлить свою аккредитацию с осени 2021. В понедельник, 1 ноября, в МИД РФ журналисту заявили, что его вид на жительство аннулирован. В 2019 году Веннинк не подал вовремя уведомление, подтверждающее проживание в России, а в 2020 его оштрафовали за посещение Чукотки без разрешения главы региона.