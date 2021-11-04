Путин одобрил идею о выплате в 50 тысяч рублей защитникам Севастополя в годы войны Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Севастополя Михаила Развожаева, предложившего единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

«Хорошо, сделаем», – сказал Путин во время встречи с главой города.

Развожаев напомнил, что в этом году исполнилось 80 лет со дня начала героической обороны Севастополя. Жители осажденного в годы войны города в прошлом году были приравнены к ветеранам, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 президент России предложил поддержать ветеранов блокадного Ленинграда разовой выплатой в 50 тысяч рублей. Она приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной территорий Советского Союза.