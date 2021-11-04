Полную вакцинацию от коронавируса прошли почти 4,5 миллиона москвичей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Почти 4,5 миллиона жителей Москвы получили оба компонента вакцины от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 миллионам, но она такая относительная, потому что часть москвичей вакцинируется в других регионах, в Московской области», – рассказал глава Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин отметил, что динамика вакцинации в столице неплохая, и власти хотят сохранить ее. Как подчеркнул мэр, уровень заболеваемости коронавирусом еще очень высокий. Он посоветовал москвичам «не надеяться на авось, а вакцинироваться».

Тем временем власти Москвы решили повысить в два раза выплаты донорам плазмы крови с антителами к COVID-19.

Напомним, ВОЗ призвала россиян сократить контакты в нерабочие дни.

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