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Политика4 ноября 2021 21:55

В Раде Россию обвинили в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину

«РЖД» не подтверждают проезд вагонов с топливом через территорию РФ, утверждает депутат Герус
Абдулла ШАКИРОВ
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В Раде Россию обвинили в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину Фото: РИА Новости

В Раде Россию обвинили в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину Фото: РИА Новости

Россия заблокировала поставки угля из Казахстана на Украину, задействовав для этого возможности «Российских железных дорог», заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который шел на Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Как утверждает Герус, блокировка поставок происходит из-за того, что «РЖД» не подтверждают проезд вагонов с углем через территорию России.

Напомним, ранее Герус заявил, что Россия с 1 ноября 2021 приостанавила поставки угля на Украину.

Как писал сайт kp.ru, ранее депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что импорт электроэнергии из России и Белоруссии «убивает» энергетическую систему Украины. Она признала, что ситуация в украинской энергетике действительно катастрофическая и собственной электроэнергии не хватает из-за ограниченных ресурсов.