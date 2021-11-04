Express: Экологи предрекли исчезновение нескольких стран из-за глобального потепления

Экологи предрекли исчезновение нескольких стран из-за глобального потепления Фото: REUTERS

Несколько островных государств могут исчезнуть с лица земли вследствие глобального потепления, заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа.

Жертвами изменения климата в будущем станут такие страны, как Тувалу, Маршалловы острова и Кирибати, расположенные в Тихом океане. По словам Алофа, из-за глобального потепления происходит таяние ледников, а вслед этим повышается и уровень океана. В конечном итоге это может привести к полному затоплению островов, передает Express.

Как отметила координатор Climate Action Network, жизнедеятельность Кирибати в связи с тропическими штормами постоянно находится под угрозой.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые предсказали исчезновение некоторых стран в Тихом океане из-за изменений климата.