"Локомотив" героически вырвал ничью 1:1 в Турции в матче Лиги Европы против "Галатасарая"

"Локомотив" сыграл против "Галатасарая" в Турции. Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 4 ноября, в Стамбуле прошел матч 4 тура группового этапа Лиги Европы. "Локомотив" играл против "Галатасаря" и смог добыть очки в важном для себя поединке. Встреча завершилась вничью 1:1, сообщает "КП-Спорт".

Первый гол в этом матче на 43-й минуте поединка забил Софьян Фегули в ворота "Локомотива". "Галатасарай" до конца поединка не смог удержать победного счета. На 72-й минуте матча Камано после паса Марадишвили забил ответный мяч, установив окончательный счет - встреча завершилась вничью 1:1.

После четырех матчей нынешнего розыгрыша Лиги Европы "Локомотив" с 2 очками - на 4 месте в группе Е турнира. Два других клуба этой группы сыграют во Франции матч "Марсель" - "Лацио".

Следующая игра в Лиге Европы у "Локомотива" пройдет дома 25 ноября против римского "Лацио".