Запуск корабля Crew Dragon-3 к МКС перенесен из-за плохой погоды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) перенесло запуск миссии Crew Dragon-3 к Международной космической станции в связи с плохими метеорологическими условиями. Миссия отложена минимум до 8 ноября 2021.

«NASA и SpaceX отказываются от запуска в субботу, 6 ноября, и в воскресенье, 7 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий», – сообщается на сайте агентства.

На этой неделе запуск Crew Dragon-3 к МКС уже переносился из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 компания SpaceX запустила на МКС первую гражданскую миссию Inspiration4. В ночь на четверг, 16 сентября, с пусковой площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого находились четыре человека.