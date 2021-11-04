Госдеп остался довольным диалогом с Россией по стратегической стабильности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией по вопросам стратегической стабильности получился конструктивным и полезным, заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс.

«Этот диалог был конструктивным, он был полезным», – сказал он на брифинге.

Прайс сообщил, что Вашингтон намерен привлечь к переговорам по контролю над вооружениями Китай.

Напомним, в конце сентября 2021 заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и Соединенные Штаты достигли некоторого прогресса в переговорах по стратегической стабильности.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова вести с Вашингтоном переговоры о сокращении наступательных вооружений с учетом наличия высокотехнологичного оружия.

Напомним, ранее Россия передала США свои предложения по стратегической стабильности, а в конце июля 2021 в Женеве состоялись переговоры Москвы и Вашингтона. В госдепартаменте заявили, что они были «профессиональными и предметными», в российском МИД тоже в целом довольны тем, как прошел раунд.