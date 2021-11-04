Суд освободил российского аналитика Данченко, обвиненного в даче ложных показаний ФБР Фото: Facebook Игоря Данченко

Российский аналитик Игорь Данченко, обвиненный в даче ложных показаний ФБР, освобожден судом Соединенных Штатов под залог.

По условиям освобождения, в течение суток россиянин должен будет сдать свой паспорт, также на него наденут электронный браслет. Сумма залога составила 100 тысяч долларов.

Как отметили в суде, власти США не настаивают на аресте аналитика. Он проходит по пяти пунктам обвинения, по каждому из которых Данченко грозит до пяти лет заключения.

Как писал сайт kp.ru, российский аналитик был адержан в Соединенных Штатах в рамках расследования дела о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией. Он обвиняется в даче ложных показаний ФБР.

Напомним, летом 2016 года ФБР провело расследовании под кодовым названием Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), о котором стало известно лишь в мае 2018 года, когда газета The New York Times сообщила о проверке членов предвыборного штаба Трампа: Майка Флинна, Пола Манафорта, Джорджа Пападопулоса и Картера Пейджа. Ради расследования ФБР внедрило в окружение Трампа информатора, который выяснял, есть ли связи между штабом Трампа и российскими властями.