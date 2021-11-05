Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить поставки нефти

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты призывают Организацию стран – экспортеров нефти и государства, не входящих в картель (ОПЕК+), увеличить поставки нефти. Об этом в четверг, 4 ноября, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Когда присутствовавшие на брифинге журналисты спросили, почему американские компании сами не увеличивают объем добычи «черного золота», чтобы обеспечить страну сырьем, заместительница Джен Псаки объяснила, что «в США свободная рыночная система, основанная на конкуренции», поэтому «отдельные компании принимают самостоятельные решения».

«ОПЕК+ – это группа стран, которые сами устанавливают объемы добычи. У них сейчас есть возможность и полномочия, чтобы действовать и гарантировать, что не будет помех во время текущего глобального восстановления»,- приводит слова Карин Жан-Пьер ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден, выступая на саммите в Глазго, заявил, что бензин дорожает из-за нежелания России и ОПЕК увеличить объемы добычи нефти.