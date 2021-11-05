Песков: У Лукашенко давно есть приглашение посетить Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже давно имеет действующее приглашение посетить Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли глава российского государства пригласить своего белорусского коллегу на полуостров.

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», - приводит ответ официального представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 октября Александр Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства пожаловался, что Владимир Путин обещал «взять его с собой в Крым» и показать, «что там нового сделано». Однако утром в День народного единства, по словам белорусского лидера, «один уехал, и меня с собой не пригласил».

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