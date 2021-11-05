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Политика5 ноября 2021 1:18

Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Министр обороны России отметил, что отечественная военная разведка за свою долгую историю прошла нелегкий путь
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником – Днем военной разведки, который отмечается в Вооруженных силах России 5 ноября.

«За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами - защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства», - приводит слова главы оборонного ведомства пресс-служба Минобороны.

Сергей Шойгу подчеркнул, что «благодаря высокому мастерству и всесторонней подготовке, отваге и беззаветной преданности Родине военные разведчики даже в самых сложных и опасных условиях действуют бесстрашно, решительно, профессионально».

Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, министр поблагодарил их за преданную службу и самоотверженный труд.