Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником – Днем военной разведки, который отмечается в Вооруженных силах России 5 ноября.

«За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами - защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства», - приводит слова главы оборонного ведомства пресс-служба Минобороны.

Сергей Шойгу подчеркнул, что «благодаря высокому мастерству и всесторонней подготовке, отваге и беззаветной преданности Родине военные разведчики даже в самых сложных и опасных условиях действуют бесстрашно, решительно, профессионально».

Поздравляя разведчиков с профессиональным праздником, министр поблагодарил их за преданную службу и самоотверженный труд.