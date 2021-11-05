Видео с места стрельбы в Химках появилось в сети

На месте стрельбы работают сотрудники полиции

К этому часу в сети появилось видео с места стрельбы в подмосковных Химках, где неизвестные открыли огонь, убив одного человека и ранив второго.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 4 ноября, неизвестные устроили стрельбу на улице Шевченко в квартале Старбеево, где сохранился частный сектор. Свидетелями стали местные жители, которые услышали выстрелы из своих домов и вызвали полицию.

По словам очевидцев, после стрельбы несколько человек сели в черную машину и скрылись в неизвестном направлении. Предположительно, преступники могли выехать на платную дорогу М-11, которая ведет в Москву, либо умчаться в сторону Санкт-Петербурга. Введен план «Перехват».

Личность погибшего, который скончался от огнестрельного ранения, выясняется. Пострадавшего доставили в больницу.

В правоохранительных органах говорят, что причиной стрельбы стал конфликт. На месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности и все обстоятельства ЧП выясняются.