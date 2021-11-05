Начальник генштаба ВСУ: Киев увеличит количество боевых дронов Bayraktar

Киев намерен наращивать число турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала.

«Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом (мы, украинские военные – прим. ред.) не останавливаемся, мы будем их наращивать еще. И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно – это было решение главнокомандующего. Мы видели на экране, что шел обстрел наших солдатов. Они (армия противника – прим ред.) нарушили минские договоренности», - сказал Шаптала в эфире телеканала «1+1».