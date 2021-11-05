Вратарь «Спартака» рассказал, как ему удалось отбить пенальти в матче с «Лестером»

Главным героем этого матча стал вратарь «Спартака» Александр Селихов Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 4 ноября, в Англии прошел матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы: британский «Лестер» принимал на своем поле московский «Спартак». Игра завершилась вничью – 1:1.

Главным героем этого матча стал вратарь «Спартака» Александр Селихов, который на 75-й минуте отбил 11-метровый удар. После встречи голкипер рассказал, как ему это удалось.

«Мы готовились к пенальти с тренером вратарей, просматривали, тренер все разжевал, оставалось только прыгнуть в нужный угол. Понимаем ли, что требует от нас тренер? Конечно, уже шесть месяцев работаем, выходя на поле — знаем, что делать», - сказал Селихов.

«Но не всегда получается, что мы хотим», - добавил футболист.

Следующая игра у «Спартака» в Лиге Европы пройдет 24 ноября, «красно-белые» сыграют дома против «Наполи». А ближайшая встреча в чемпионате России пройдет уже 7 ноября — «Спартак» сыграет против московского «Локомотива», сообщает «КП-Спорт».