Bloomberg: Помощник Байдена заразился коронавирусом

Один из сопровождавших президента США Джо Байдена в Европе помощников заразился коронавирусом Фото: REUTERS

Один из помощников президента США Джо Байдена, который сопровождал его во время поездки в Европу, заразился коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации. По данным собеседников канала, помощник Байдена в четверг получил положительный тест на COVID-19.

Отмечается, что инфицированный американец и еще несколько человек из вашингтонской делегации остались в шотландском Глазго, где Байден выступал на климатическом саммите ООН. Заболевший «ковидом» помощник находится на карантине и ожидает результаты ПЦР-теста.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе стало известно, что коронавирусом заразилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поэтому она не поехала с шефом в Европу.

К слову, сам Джо Байден в конце сентября сделал третью прививку от COVID-19. Процедуру транслировали все центральные американские телеканалы.

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