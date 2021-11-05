В конгрессе США предложили ежегодно выделять Тайваню 2 млрд долларов военной помощи

Республиканцы в конгрессе США представили законопроект, предусматривающий выделение Тайваню ежегодно 2 млрд долларов Фото: REUTERS

В четверг, 4 ноября, американские конгрессмены из числа республиканцев представили на рассмотрение коллег в конгрессе законопроект, в котором предлагается ежегодно выделять в качестве военной помощи Тайваню два миллиарда долларов США, передает агентство Reuters.

По данным издания, в документе говорится, что помощь будет оказываться путем предоставления грантов и кредитов, позволяющих приобретать вооружения у Штатов, однако финансирование будет осуществляться на определенных условиях. Например, Тайвань обязан покрывать расходы США, а также Тайбэй и Вашингтон должны вместе осуществлять «долгосрочное планирование развития военного потенциала».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что в случае агрессии против Тайваня со стороны Китая Вашингтон встанет на защиту этого островного государства, которое Пекин считает отколовшейся провинцией КНР. Так глава Белого дома ответил на вопрос, может ли он пообещать Тайваню поддержку американских военных, если дойдет до вооруженного конфликта с Китаем.